Тільки тоді війна в Україні закінчиться: Шольц назвав єдиний спосіб перемогти Путіна

Канцлер закликає Захід і надалі підтримувати Україну

Війна в Україні закінчиться, коли диктатор Володимир Путін виведе свої війська, зрозумівши, що зможе перемогти на полі бою. Тому Заходу треба продовжувати надавати підтримку Україні.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зборах європейських соціал-демократів у Бухаресті. Він зазначив, що його країна не припинить своїх зусиль щодо підтримки Києва. Про це пише Reuters.

На думку Шольца, це найкращий спосіб запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО. Канцлер назвав це ефективним стримуванням.

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли (російський, — Ред.) президент Путін (Володимир, — Ред.) вирішить вивести свої війська. Проте він ухвалить це рішення лише в тому випадку, якщо зрозуміє, що не зможе виграти війну на поле бою", — сказав німецький лідер, чия країна наразі надала Україні військову підтримку на суму 28 мільярдів євро (30,3 мільярда доларів).

Він також зазначив, що європейці таким чином інвестують у своє майбутнє та власну безпеку та оборону, щоб ніхто не наважився напасти на них.

"Це також означає відмову від вузьких особистих інтересів та побудову сильної та по-справжньому європейської оборонної промисловості", — підсумував Шольц.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олаф Шольц пояснив німцям, чому підтримка України є настільки важливою.