Світ витрачає на зброю більше грошей, ніж будь-коли: скільки виділила Україна

Україна потрапила в десятку країн із найвищими витратами на оборону

На тлі російського вторгнення в Україну світові витрати на оборону досягли історичного максимуму. Загальні витрати світу на купівлю зброї у 2023 році досягли 2,44 трильйона доларів, що на 6,8% більше, ніж у 2022 році.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Зазначається, що вперше за 15 років зростання видатків спостерігається у всіх п’яти досліджуваних регіонах і досягло 2,3% світового ВВП.

П’ятірка лідерів із витрат на оборону не змінилася з 2022 року і виглядає так:

США — $ 916 млрд (3,4% ВВП);

Китай — $296 млрд, (1,7% ВВП);

Росія — $109 млрд (5,9% ВВП);

Індія — $83,6 млрд (2,4% ВВП);

Саудівська Аравія — $75,8 млрд (7,1% ВВП).

Зазначається, що витрати США та Китаю разом рівні майже половині від витрат решти світу. Росія у 2023 році витратила на військові потреби на 24% більше коштів, ніж у 2022 та на 57% більше, ніж у 2014-му.

Зростання витрат на оборону по регіонах

Україна збільшила витрати на 51%, що становить 64,8 млрд доларів або 37% її ВВП. Втім, якщо додати до розрахунку 35 мільярдів доларів, які вона отримала як оборонну допомогу від союзників, то це збільшення становитиме 91%. Якщо дивитися на збільшення видатків з 2014 року, то вони зросли майже на 1300%

Витрата

Це дозволило Україні піднятися з 11 місця за військовими витратами на 8-ме по світу. При цьому наша країна посідає перше місце у світі за ВВП, яке витрачається на оборонку.

Витрати ВВП на оборону країнами

Як повідомлялося раніше, Росія, попри два роки війни з Україною, продовжує входити до трійки лідерів із експорту озброєння у світі. Проте за останні п’ять років постачання скоротилося більше, ніж у половину.