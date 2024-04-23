Разместят ли в Польше ядерное оружие: в НАТО дали однозначный ответ

Речь идет не только о Польше, но и о других странах Запада

В НАТО ответили на заявление президента Польши Анджея Дуды о возможном размещении на территории страны американского ядерного оружия. Там говорят, что таких планов в настоящее время нет.

Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО", — сказал он, отвечая на просьбу польского журналиста прокомментировать слова Дуды.

Столтенберг повторил, что блок не стремится к конфликту с Россией, однако отметил, что НАТО будет жестко защищать безопасность любой страны, которая входит в его состав.

В этом контексте он похвалил Британию за то, что она приняла решение нарастить оборонные расходы до 2,5% ВВП до 2030 года.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 22 апреля, президент Польши Анджей Дуда сделал громкое заявление, что Варшава не отказалась от идеи размещения на своей территории ядерного оружия, если на это согласятся союзники НАТО. Это заявление вызвало резкую реакцию премьера страны Дональда Туска.