Думки розділились: Туск занепокоєний заявою Дуди про ядерну зброю

Туск підтримує заходи зі зміцнення польської безпеки, але …

У понеділок, 22 квітня, президент Польщі Анджей Дуда зробив гучну заяву, що Варшава не відмовилась від ідеї розміщення на своїй території ядерної зброї, якщо на це погодяться союзники НАТО. Прем’єр-міністр Дональд Туск висловив своє незадоволення цим словам.

На урядовій пресконференції він наголосив, що з нетерпінням чекає особистої зустрічі з Дудою. Про це пише РАР.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це питання стосується безпосередньо і дуже однозначно польської безпеки. І я хотів би добре зрозуміти наміри пана президента", – сказав прем’єр Польщі.

За його словами, він безперечно підтримує заходи зі зміцнення польської безпеки. Проте вважає за доцільне, аби "можливі ініціативи були, перш за все, дуже добре підготовлені людьми, відповідальними за це, і щоб ми всі були переконані, що ми цього хочемо".

"Ця ідея є дуже масовою, я б сказав, і дуже серйозною, я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву", – зазначив Туск.

Нагадаємо, в інтерв’ю газеті Fakt Анджей Дуда наголосив, якщо союзники приймуть рішення "про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї також і на нашій території, з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО", Варшава буде готова до цього.

Раніше "Телеграф" писав, що Дуда зробив нову заяву щодо війни та можливих переговорів з РФ.