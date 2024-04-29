Чехия официально обвиняет Россию во взрывах на военных складах: снова всплыли два знаменитых шпиона

В результате взрыва погибли два человека из числа персонала

В Чехии завершили расследование взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетица в конце 2014 года. По версии следствия, их устроили агенты российской военной разведки (ГРУ).

Об этом говорится в совместном заявлении чешской полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ). Отмечается, что целью взрывов было предотвратить доставку оружия и боеприпасов в районы, где российская армия проводила свои операции. Сообщалось, что хранившееся на складах в Врбетице оружие должны были отправить в Украину.

"NCOZ установил, что российская военная разведка была причастна к организации взрывов и гибели чешских граждан, включая тот факт, что это была не единственная подобная акция, а часть реализации программы долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины", — говорится в заявлении.

По версии следствия, к взрывам на военных складах причастны сотрудники ГРУ из "подразделения 29155, предназначенного для проведения диверсионных операций за рубежом". При этом их имена не сообщаются.

Ранее Чехия обвиняла в причастности к взрывам в Врбетице предполагаемых сотрудников ГРУ России Александра Мишкина ("Александра Петрова") и Анатолия Чепигу ("Руслана Боширова"). Великобритания считает их причастными к отравлению в 2018 году в Солсбери бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Стоит отметить, что чешским правоохранительным органам пришлось приостановить дальнейшее рассмотрение дела. Дело в том, что преследование ответственных за взрывы в Врбетице, которые находятся в России, невозможно.

"Можно только предполагать, какие задачи выполняли отдельные сотрудники ГРУ, находившиеся в Чехии и соседних странах, или сколько других агентов российских вооруженных сил и их пособников участвовали в нападении", — говорится в пресс-релизе чешской полиции.

В то же время российское оппозиционное издание The Insider утверждает, что подрыву склада способствовали граждане Чехии — супруги Елена и Михаил Шапошниковы. Они якобы передавали военной разведке РФ разведданные и помогли совершить взрывы агентам ГРУ Анатолию Чепиге и Александру Мишкину, которые для этой миссии получили документы на имена "Руслан Табаров" и "Николай Попа".

Как известно, 4 марта 2018 года в городе Солсбери полковник российской военной разведки в отставке Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от умышленного отравления нервно-паралитическим веществом из семейства, известного как "Новичок". По мнению правительства Великобритании, к отравлению были причастны российские спецслужбы. Руководство россии все обвинения отвергло.

В Британии тогда заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастны Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкин (он же Александр Петров). В середине декабря того же года Министерство финансов США ввело санкции против них. В заявлении ведомства они названы сотрудниками ГРУ РФ.

Напомним, в сентябре 2023 года работники Государственного бюро расследований разоблачили сеть российских агентов. Они совершали диверсии на военных складах в Украине и в ЕС начиная с 2014 года. Среди них — известные по делу об "отравлении Скрипалей" офицеры российской разведки Александр Мишкин ("Александр Петров") и Анатоли Чепигу ("Руслан Боширов").