"Киты-убийцы" потопили еще одно судно: почему морские хищники устроили охоту на яхты

"Преступники" нападают на судна уже четыре года

В Средиземном море возле берегов Испании продолжается наблюдаться нападения косаток на яхты. Морские хищники уже потопили несколько суден в прошедшие несколько лет и вернулись к своему "промыслу" в этом.

Как пишет CNN, на сей раз жертвой хищных морских млекопитающих стала 15-метровая яхта Alboran Cognac с двумя пассажирами на борту. Инцидент произошел в Гибралтарском проливе в марокканских территориальных водах.

По данным морской спасательной службы Испании, нападение случилось 12 мая около 9 часов утра по местному времени.

Пассажиры яхты отметили, что почувствовали внезапные удары в область корпуса и руля, после чего на судно начала просачиваться вода. Они сообщили о происшествии спасателям, а затем были подобраны на борт проходившего мимо нефтяного танкера. Яхта от полученных повреждений затонула.

Эксперты считают, что в "преступлениях" замешана стая косаток примерно из 15 особей, которую уже назвали "Глэдис". Исследователи, которые отслеживают активность этих морских хищников, сообщили, что атаки начались в мае 2020 года и с тех пор было зафиксировано около 700 атак.

При этом причины такого поведения пока ученые понять не могут. Ведущие теории рассматривают варианты с игривым поведением и проявлением любопытства или же попыткой устранить "конкурентов", которые добывают в этом районе любимую пищу косаток — голубого тунца. Также не исключено, что у кого-то из этих животных мог быть травматический опыт взаимодействия с яхтами, поэтому она начала им мстить, а заодно и научила этому молодняк.

Известно, что косатки не пытаются охотиться на людей или каким-то другим способом намеренно причинить им вред, вместо того, они полностью фокусируются на яхтах.

Самцы этих китообразных могут достигать 8 метров в длину и весить до 7 тонн, самки обычно несколько меньше. Несмотря на то, что это животное вполне заслуженно называется "кит-убийца" и рассматривается, как самый опасный морской хищник в мире, однако случаев нападения на людей в дикой природе за всю историю взаимодействия наших видов зафиксировано не было, хотя такое случалось с животными, содержащимися в неволе.

Косатки могут быть весьма крупными

Как сообщалось ранее, ученые ранее выяснили, почему акулы нападают на людей. Это вовсе не потому, что мы выглядим для них вкусными.