Операцию пережил: что нового известно о состоянии словацкого премьера Фицо после покушения

Стрельбу вел с очень близкого расстояния пожилой мужчина

Вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба сказал, что он верит, что премьер-министр Роберт Фицо "выживет". И ему больше ничего не угрожает.

Об этом сообщает BBC. Тараба также подверг критике оппозиционные партии, обвинив их в использовании "ложных нарративов" и рисовании Фицо как "почти монстра", комментарии, которые, по его словам, не принадлежат демократии.

"Я был очень шокирован… к счастью, насколько я знаю, операция прошла хорошо — и я думаю, что в конце концов он выживет… сейчас ему ничего не угрожает", — сказал он.

Он добавил, что стрельбу вел "с очень близкого расстояния" пожилой мужчина.

"Он получил тяжелое ранение — одна пуля прошла в живот, а вторая в сустав — сразу его доставили в больницу, а затем на операцию", — сказал Тараба.

Ранее на пресс-конференции Роберт Калинак из Министерства обороны заявил, что премьер-министр находился на операции более трех часов и "борется за свою жизнь".

Момент перед выстрелом в Фицо

Что предшествовало

В среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберто Фицо покушались. 71-летний уроженец словацкого города Левице выстрелил в тот момент, когда Фицо подошел к толпе после заседания правительства. Премьер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Поэтому после операции его ввели в искусственную кому.

Стало известно лицо мужчины, который произвел несколько выстрелов у Роберта Фицо. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он был сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

Юрай Цинтула, 15 мая стрелявший в пророссийского премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на самом деле может не иметь никакого отношения к либералам, как писали словацкие СМИ. Напротив, Цинтула мог иметь связи с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на Роберта Фицо.