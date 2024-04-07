Креатура путінського друга Фіцо перемагає на виборах президента Словаччини: чим це погано для України

Перемога Петера Пеллегріні виглядає дуже дивною на фоні того, що у першому турі впевнено переміг його опонент

У Словаччині у другому турі президентських виборів лідирує Петер Пеллегріні. Він – креатура антиукраїнськи налаштованого Роберта Фіцо, другого після Орбана ліпшого друга російського диктатора Володимира Путіна в Європі.

Про це повідомляє видання SME. Якимось дивом Пеллегріні, який програв у першому турі виборів прозахідному Івану Корчоку, зараз нібито набрав 55,02% виборців.

Сам Корчок, колишній міністр іноземних справ країни, якщо вірити даним підрахунку голосів, має тільки 44,97%. При цьому під час першого туру він виграв у Пеллегріні з перевагою у понад 5%, тому з підрахунками голосів все може бути не так просто, особливо враховуючи, наскільки важливо для Фіцо зосередити у своїх руках усю повноту влади в країні.

Пеллегріні обіймає посаду спікера Національного парламенту Словаччини та очолює партію HLAS. Того року саме він фактично привів до влади проросійську антиєвропейську партію SMER-SD путінського друга Фіцо, створивши з нею коаліцію. В обмін на це Фіцо пообіцяв йому посаду президента Словаччини. Пеллегріні, доречі, виступає за необмежені комерційні постачання зброї Україні, які Фіцо намагався перервати. Проте у багатьох інших питаннях погляди у цих двох збігаються, тому для України це стане великою проблемою.

Як писав "Телеграф", у першому турі президентських виборів у Словаччині 23 березня несподівано та досить впевнено переміг колишній міністр закордонних справ, прозахідний кандидат Іван Корчок. Хоча за даними соцопитувань, більшість віддавали перевагу експрем’єру, чинному спікеру словацького парламенту та союзнику прем’єр-міністра Роберта Фіцо Петеру Пеллегріні, він на другому місці. На третьому опинився кандидат, який підтримує диктатора Путіна, Штефан Гарабін.