Макрон зробив цікаву пропозицію Байдену щодо України: чому той відмовився

Американський президент висловив стурбованість

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з Джо Байденом запропонував відправити західних інструкторів до України. Проте американський лідер не підтримав його ідеї.

Своєю чергою Байден висловив стурбованість, що по них може бути завдано удару. Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.

Він вважає, що такі дії можуть спричинити ескалацію. Тому відповідь Байдена з цього питання була негативною.

"Американський президент висловив стурбованість потенційними наслідками відправлення військ з будь-якої країни НАТО у місце, де вони можуть опинитися на лінії вогню і призвести до ескалації конфлікту", — пише видання з посиланням на двох людей, знайомих із розмовою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці травня поточного року стало відомо, що Емманюель Макрон хоче сформувати європейську коаліцію військових інструкторів, щоб відправити їх до України. Цю заяву він мав намір зробити під час візиту до Франції президента України Володимира Зеленського з нагоди 80-річчя висадки у Нормандії 6 та 7 червня.