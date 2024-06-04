Фото з автоматом та "купання" у нечистотах: союзники Путіна почали "топити" Макрона за підтримку України

У мережі навіть запустили спеціальний хештег, щоб зіпсувати репутацію лідеру Франції

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні продовжує свої нападки у бік президента Франції Еммануеля Макрона. Цього разу він звинуватив його у бажанні підштовхнути Європу до війни. Він також прифотошопив до його фото військову форму та опублікував у мережі.

Про це повідомляє France TV Info. Варто зазначити, що Маттео Сальвіні є активним лобістом ідей Кремля і його нападки на французького лідера можуть бути прямо пов’язані з російською пропагандою.

Зробив це італійський міністр на тлі заяв Макрона про відправлення західних військ до України. Він не підтримує цієї ідеї.

"Військова ескалація та італійські солдати на фронті за наказом небезпечних "бомбардувальників"? Ні Дякую. "Так" відданості Італії миру, відмові від війни, передбаченій Конституцією, натхненному колективною моральною свідомістю і нашою християнською традицією", — написав Маттео Сальвіні.

На фото Макрон одягнений у військову форму квітів Європейського Союзу, каску та бронежилет, а в руках тримає автомат. На противагу Сальвіні поставив своє фото та закликав обирати "Лігу Півночі".

"Щоб отримати більше Італії та менше Європи, виберіть Лігу", — написав він.

Варто зазначити, що заступник прем’єр-міністра Італії дотримується проросійських поглядів. Він неодноразово підтримував президента РФ Володимира Путіна та загалом російську владу. Маттео Сальвіні вважає анексію Криму законною і виступає за скасування санкцій ЄС проти Росії. Виступає проти міграції та вважає, що Італія не має бути "європейським табором для біженців".

Крім того, у Росії обговорили рівень фекальних бактерій у паризькій річці Сена на фоні проведення Олімпійських ігор. Порушила цю тему відома пропагандистка Ольга Скабеєва. За її словами, до річки за два місяці до Олімпіади нібито потрапило 50 мільйонів літрів стічних вод і зараз "рівень фекальних бактерій там підвищився вдвічі". Після цього в соцмережі завірусився хештег JeChieDansLaSeineLe23Juin ("я на**у в Сену 23 червня").

У мережі стали публікувати фото Макрона в нечистотах, а також обговорювати розрахунки швидкості течії Сени, щоб екскременти жителів інших французьких міст змогли опинитися в Парижі до 23 червня.

Заява Скабєєвої прозвучала на тлі заяв мера Парижа Анни Ідальго провести 23 червня тестовий заплив у річці напередодні Олімпіади. У Сені заборонено купатися з 1923 року, але зараз влада Франції стверджує, що водоймище безпечне. І 23 червня в річку нібито мають поринути сама Ідальго і президент Франції Еммануель Макрон.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Еммануель Макрон підтримав удари по Росії західною зброєю. Президент Франції наголосив, що не вважає це ескалацією війни.