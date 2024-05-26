"Європа може померти": Макрон заявив про настання вирішального моменту для континенту

Європа має ворогів усередині та ззовні

Президент Франції Еммануель Макрон каже, що Європа має величезну кількість ворогів, через яких може "померти". Він зазначає, що це вороги як внутрішні, і зовнішні.

Як пише France 24, про це Макрон розповів під час виступу на заході у Берліні, присвяченому 75-річчю конституції ФРН. За його словами, ці нові загрози виникають у світі, який стрімко змінюється після початку російського вторгнення в Україну.

"У нас ніколи не було такої кількості зовнішніх та внутрішніх ворогів", — сказав він.

За його словами, Європа переживає момент, від якого залежить її майбутнє.

"Я справді вважаю, що наша Європа може померти", — сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що основні загрози виникають від російського вторгнення в Україну, а також зростання популярності праворадикальних партій та проблем, пов’язаних зі зміною клімату.

Макрон у неділю розпочав державний візит до ФРН, який триватиме до вівторка, 28 травня. Це перший за 24 роки державний візит французького лідера до цієї країни.

Нагадаємо, Макрон після своїх заяв про можливість відправлення військ до України, назвав дві умови, які сприятимуть цьому. Один із них – прямий запит Києва, а другий – значний прорив Росії на фронті.