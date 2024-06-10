В Європарламенті планують формувати "проукраїнську більшість": як це можливо

Чинна президентка Єврокомісії висловила впевненість, що зможе отримати підтримку для продовження роботи на цій посаді

Європейська народна партія після перемоги на виборах до Європарламенту будуватиме "широку більшість для сильної Європи" з проєвропейськими і проукраїнськими силами. Проте для цього треба багато зусиль.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі після оголошення попередніх результатів виборів до ЄП, цитує Укрінформ. Вона подякувала виборцям за довіру.

"Сьогодні – добрий день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. На цей час ми є найсильнішою партією, і основою для стабільності. Я вдячна виборцям, які визнали наше лідерство протягом минулих п’яти років", — заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що протягом минулих тижнів провела активну передвиборчу кампанію: відвідала 17 європейських країн та більше 30 міст, аби дізнатися про те, що хвилює та непокоїть людей. Всюди, за словами фон дер Ляєн, вона чула, що громадяни дійсно високо цінують Європейський Союз, ставляться до нього із впевненістю та довірою. Провідний кандидат від ЄНП подякувала партіям-членам цієї політичної родини в країнах ЄС за величезну роботу, яка дозволила досягти такого результату.

"Ці вибори надіслали нам два послання. Перше – є більшість у "центрі" для сильної Європи, і це є критично важливим для стабільності. Цей "центр" збережений. Але також є правдою, що екстремально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, що знаходяться в "центрі". Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі маємо інтерес у стабільності, ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу", — сказала голова Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чинна президентка Єврокомісії висловила впевненість, що зможе отримати підтримку для продовження роботи на цій посаді як від Європейської ради, так і від Європейського парламенту. Хоча, за її словами, досягнення цього результату все ще потребуватиме багато зусиль.

Нагадаємо, з 6 по 9 червня близько 370 мільйонів жителів країн Європейського Союзу обрали 720 євродепутатів — членів Європейського парламенту (ЄП).

Часто українці та навіть самі європейці некоректно розуміють, за що відповідає кожен із них. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "Вибори до Європарламенту: чи є загроза для України? Кілька речей, які нам треба знати".