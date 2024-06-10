В Европарламенте планируют формировать "проукраинское большинство": как это возможно

Действующая президент Еврокомиссии выразила уверенность, что сможет получить поддержку для продолжения работы на этом посту.

Европейская народная партия после победы на выборах в Европарламент будет строить "широкое большинство для сильной Европы" с проевропейскими и проукраинскими силами. Однако для этого нужно много усилий.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе после оглашения предварительных результатов выборов в ЕП, цитирует Укринформ. Она поблагодарила избирателей за доверие.

"Сегодня – хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы. В настоящее время мы являемся сильнейшей партией, и основой для стабильности. Я благодарна избирателям, которые признали наше лидерство в течение прошлых пяти лет", — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что на прошедших неделях провела активную предвыборную кампанию: посетила 17 европейских стран и более 30 городов, чтобы узнать о том, что волнует и беспокоит людей. Всюду, по словам фон дер Ляйен, она слышала, что граждане действительно высоко ценят Европейский Союз, относятся к нему с уверенностью и доверием. Ведущий кандидат от ЕНП поблагодарила партий-членов этой политической семьи в странах ЕС за огромную работу, которая позволила добиться такого результата.

"Эти выборы направили нам два послания. Первое – есть большинство в "центре" для сильной Европы, и это критически важно для стабильности. Этот "центр" сохранен. Но также является правдой, что экстремально левые и правые получили поддержку. Именно поэтому эти результаты означают огромную ответственность для находящихся в "центре" партий. Мы можем иметь разногласия в разных пунктах, но мы все имеем интерес в стабильности, мы все хотим видеть сильную и эффективную Европу", — сказала глава Еврокомиссии.

Отвечая на вопросы журналистов, действующая президент Еврокомиссии выразила уверенность, что сможет получить поддержку для продолжения работы на этом посту как от Европейского совета, так и от Европейского парламента. Хотя, по ее словам, достижение этого результата все еще потребует много усилий.

Напомним, с 6 по 9 июня около 370 миллионов жителей стран Европейского Союза избрали 720 евродепутатов – членов Европейского парламента (ЕП).

Часто украинцы и даже европейцы некорректно понимают, за что отвечает каждый из них. Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Выборы в Европарламент: есть ли угроза Украине? Несколько вещей, которые нам нужно знать".