Наявні відключення світла - "найменше зло": в Укренерго пояснили, що означають обсяги втрачених потужностей

Європейські енергосистеми таке не витримали б

Потужності, які втратила Україна через російські атаки, дорівнюють тому обʼєму енергетики, який споживають у Нідерландах. Йдеться саме про 9 гігаватів.

Цілком ймовірно, що не всі енергосистеми країн Європи змогли б працювати після таких пошкоджень, тому відключення світла в Україні — не "найбільше зло". Про це зазначив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми втратили 9 гігаватів потужності. Президент Зеленський говорив про це на Берлінській конференції. Щоб ми розуміли, що це таке, і багато це чи мало – це еквівалентно споживанню Нідерландів. Або це стільки ж потужності, як споживають разом Словаччина і країни Балтії", — зазначив він.

Втрати таких потужностей — це наслідки гігантських масштабних обстрілів.

"І, чесно кажучи, я думаю, що багато (якщо не всі) європейських енергосистем при таких масштабах втрат не змогли би працювати. Тому ті відключення, які є, це таке "найменше зло"", — додав Кудрицький.

Зауважимо, що пік споживання енергії в Україні минулої зими становив 18 гігаватів, а половини тепер немає. Тож гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота наголосив на тому, що Україна не зможе швидко відновити зруйновані Росією енергооб’єкти. А якщо союзники й надалі вестимуть нерішучу політику, то країні загрожує енергетична катастрофа.

Раніше "Телеграф" писав, що цієї зими, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, Україна має високі шанси уникнути тотального блекауту. Це можливо навіть попри нові удари росіян.