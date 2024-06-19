Поділять на сезони: в Україні оновлять перелік об’єктів, де не відключатимуть світло

Зараз до переліку включені серед іншого об’єкти, надзвичайно важливі протягом опалювального періоду, але влітку не працюючі

В Україні до липня поточного року буде оновлено списки об’єктів критично важливої інфраструктури, де не відключатимуть світло. Об’єкти з гарантованим електропостачанням пропонують розділити за сезонами – на літній та зимовий. Це дозволить мінімізувати навантаження на енергосистему при відключенні.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі "Суспільного". За його словами, деякі об’єкти будуть тимчасово виключені зі списку.

"Наразі до переліку включені серед іншого об’єкти, надзвичайно важливі протягом опалювального періоду, але влітку не працюючі. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а з настанням холодів повернути до нього", — сказав Слободян.

Це пов’язано з тим, що поруч із такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, які можуть бути задіяні в графіках знеструмлення.

Створення переліку об’єктів, як наголосив Слободян, це копітка робота, яка потребує аналізу умов електропостачання сотень споживачів. Ймовірно, до 1 липня цей процес буде завершено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ситуація з відключеннями світла в Україні може стати легшою вже найближчим часом. Слободян назвав конкретний місяць.