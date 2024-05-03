Берлін у токсичному диму: горить завод компанії, яка виготовляє ППО Iris-T (фото, відео)

Пожежа охопила всі чотири поверхи будівлі

У п'ятницю, 3 травня, у Німеччині у Берліні спалахнула потужна пожежа. Попередньо відомо, що горить завод компанії "Diehl Metal Applications" у районі Ліхтерфельді, яка виготовляє системи ППО Iris-T.

Дим, що утворюється може містити отруйні сполуки, адже горять сірчана кислота та ціанід міді. На заводі проводять рафінування та гальванізацію металів. Про це пише BILD.

"Ми можемо підтвердити, що в будівлі також горять хімікати. Там зберігалися сірчана кислота та ціанід міді. Існує ризик утворення ціаніду водню, який підніметься в повітря разом з димом. Наразі чергують 130 вогнеборців", — повідомляє пожежна служба.

Речник пожежної служби Берліна Адріан Венцель підтвердив загрозу утворення токсичної хмари та поширення хімікатів повітрям. За його словами, пожежа охопила всі чотири поверхи будівлі. Частина вже обвалилася. Проте пожежники можуть гасити вогонь лише ззовні, адже зсередини вже неможливо взяти його під контроль.

Місцеві ЗМІ пишуть, що частину Берліну вже накрив дим з хімікатами. Мешканцям столиці прийшло сповіщення про небезпеку, деякі магазини, школи та інші установи вже зачинено.

Опубліковано карту з передбачуваною зоною розповсюдження диму, де червоним відзначено всю західну частину міста. Вітер розносить отруйну хмару на північ.

Зона ураження

Зауважимо, що компанія "Diehl Defence" виробляє комплекси IRIS-Т, які нещодавно Україна отримала від Німеччини. Це зенітні ракетні комплекси ППО середнього радіуса дії, які призначені для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що у Повітряних силах відповіли, коли в Україну поставлять Patriot.