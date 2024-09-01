Макрон відмовився призначити пропонованого ультралівими прем'єр-міністра

Французька ультраліва політична партія "Нескорена Франція", лідери якої відомі своїми симпатіями до Росії та диктатора Володимира Путіна, ініціювала процедуру імпічменту президента Франції Еммануеля Макрона. Це сталося, оскільки Макрон відмовився призначити пропонованого ультралівими прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Deutsche Welle. Зазначається, що про оголошення імпічменту повідомила голова парламентської фракції партії "Нескорена Франція" (LFI) Матильда Пано.

"Пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента Республіки відповідно до статті 68 конституції була направлена ​​сьогодні парламентарям для спільного підписання", – написала вона.

Пано відкрито заявила, що оскільки Макрон відмовляється призначити того прем'єра, якого вимагають ультраліві, то французького президента потрібно "усунути". Кандидатурою прем'єра ультраліві бачили Люсі Касте, але Макрон відмовився затвердити призначення, після чого національний координатор LFI Мануель Бомпар звинуватив лідера Франції у нібито зловживанні владою.

Нагадаємо, що на початку червня президент Франції Еммануель Макрон, стикнувшись з нищівною поразкою своєї партії на виборах до Європейського парламенту, пішов на відчайдушний крок: розпустив Національні збори та призначив позачергові вибори.

8 липня, за даними другого туру парламентських виборів, перше місце посів лівий "Новий народний фронт", отримавши у новому парламенті 178 місць. Ліві буквально вигризли перемогу в ультраправої партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання", яка відома проросійськими симпатіями та зв'язками з РФ. Втім, в сім'ї не без поганої людини – до об'єднання лівих увійшла "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона.

Ця партія також вважається проросійською: вона виступає проти Макрона та його політики щодо України, вимагаючи укласти компромісний мир між Україною та Росією. Також Меланшон, як і Ле Пен, виступає проти відправлення французьких військ в Україну.