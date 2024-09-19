Страны Балтии изменили стратегию в случае нападения РФ: научил опыт Украины

Война в Украине показала все недостатки плана

Литва, Латвия и Эстония изменили свою стратегию при нападении Российской Федерации. Если российская армия пересечет границу Эстонии или Латвии, она будет уничтожена во всех местах своего базирования.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула. По его словам, ранее стратегия этих стран заключалась в том, чтобы пустить россиян на свою территорию, а уже тогда совместными силами уничтожить. Тем не менее война в Украине показала недостатки такого плана.

"У них была такая стратегия, что сначала, если Россия нападет, то ее запускают на собственную территорию, а затем уничтожают уже всеми силами Альянса. Таким образом, будет происходить то, что произошло в Украине", — пояснил Притула.

Однако именно война на Украине показала все недостатки такого плана.

"Выбить врага в современных реалиях с занимаемой территории было бы недостаточно удобно и это приводит к большим потерям. Это экономически не выгодно", — пояснил эксперт.

Именно опыт Украины заставил партнеров пересмотреть свою стратегию. Теперь они планируют действовать на опережение.

"Если противник пересечет границу Эстонии, то соответственно он должен быть уничтожен во всех местах своего базирования. Это будет более экономически целесообразно и проще, не допустив захвата территории, чтобы потом не тратить время и ресурс на деоккупацию", — сказал Притула.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что четыре страны призывают ЕС построить линию обороны вдоль границ с Беларусью и Россией. Тем самым страны хотят оградить себя от возможной угрозы со стороны РФ.