Литва спрямовуватиме частину свого ВВП на допомогу Україні: президент озвучив подробиці

Президент Литви запевнив, що країна не припинить підтримувати Україну

Литва має намір виділяти на допомогу Україні не менше ніж 0,25% свого ВВП. Це мінімальний обсяг допомоги, який затвердили у країні.

Про це у Twitter повідомив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа. Він наголосив, що Литва не покине Україну і продовжуватиме надавати допомогу так довго, скільки знадобиться.

"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися про виділення мінімум 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України. Литва продовжуватиме твердо стояти до перемоги. Ми завжди підтримуватимемо свободу", — написав він.

За даними статистики Світового банку, ВВП Литви у 2022 році був на рівні 70,97 млрд доларів. Виходить, що 0,25% це приблизно 177,5 млн доларів.

Нагадаємо, що у Литві схвалили відправку своїх військових до України. Проте йдеться не про участь солдатів у бойових діях, а про навчання українських воїнів. Уряд країни вже одержав мандат на проведення навчань в Україні.

А раніше в Латвії заявили про так звану "дронову ініціативу". Країна спільно з Великою Британією закупить для ЗСУ дронів на загальну суму 1 млн євро. Загалом у дроновій ініціативі беруть участь понад 20 держав. Члени цієї коаліції вже заявили про готовність передати Україні "тисячі безпілотників".

Також "Телеграф" розповідав про те, що США надали Україні 1,5 млрд доларів допомоги. Кошти будуть спрямовані на відновлення енергетики й не тільки.