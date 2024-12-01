В НАТО можна вступити і пізніше: Єрмак навів приклад ще однієї сусідки Росії

В ОПУ провели паралелі між Зимовою війною та російським вторгненням в Україну

Глава офісу президента Андрій Єрмак нагадав, що Росія вже вела загарбницькі війни в Європі, а її жертвою 85 років тому стала Фінляндія, яка наразі є частиною НАТО. Його слова пролунали на тлі заяви президента України Володимира Зеленського, що Україна може вступити до НАТО навіть під час війни.

Про це написав Єрмак у своєму telegram-каналі. Він зазначив, що для України Гельсінкі є надійним союзником у боротьбі з російською агресією та подякував фінам за підтримку.

"85 років тому радянська Росія напала на Фінляндію, посилаючись на "занепокоєння безпекою", вимагаючи території. Після анексії це перетворилося на заклики до "миру", — написав він, проводячи паралелі із нинішньою українською ситуацією.

Слова Єрмака пролунали на тлі заяви президента Володимира Зеленського, що Україна може стати частиною НАТО навіть під час війни. Глава держави зазначав, що в такому разі стаття 5, яка передбачає колективну оборону, не застосовуватиметься. Він також говорив, що Київ не розглядає можливості вступу до Альянсу частинами і не відмовлятиметься від окупованих територій.

Як відомо, радянсько-фінська війна розпочалася 30 листопада 1939 року та закінчилася 13 березня 1940 року. У цей період СРСР втратив близько 350 тисяч людей убитими та пораненими, тисячі танків і сотні літаків, втрати Фінляндії не були настільки значними, що все одно було великою втратою для маленької країни.

За підсумками війни СРСР захопив значні території, включаючи Карелію. Після Другої світової війни Фінляндія підтвердила свою відмову від територій та офіційно питання їх повернення ніколи не порушувала.

Фінляндія до початку російського вторгнення в Україну була нейтральною країною, проте 2022 року переглянула підходи до своєї безпеки. Країна стала частиною НАТО 4 квітня 2023 року.