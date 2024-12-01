В НАТО можно вступить и позже: Ермак привёл пример еще одной соседки России

В ОПУ провели параллели между Зимней войной и российским вторжением в Украину

Глава офиса президента Андрей Ермак напомнил, что Россия уже вела захватнические войны в Европе, а ее жертвой 85 лет назад стала Финляндия, которая в настоящее время является частью НАТО. Его слова прозвучали на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина может вступить в НАТО даже во время войны.

Об этом написал Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что для Украины Хельсинки является надежным союзником в борьбе с российской агрессией и поблагодарил финнов за поддержку.

"85 лет назад советская Россия напала на Финляндию, ссылаясь на "беспокойство по безопасности", требуя территории. После аннексии это превратилось в призывы к "миру", — написал он, проводя параллели с нынешней украинской ситуацией.

Слова Ермака прозвучали на фоне заявления президента Владимира Зеленского о том, что Украина может стать частью НАТО даже во время войны. Глава государства отмечал, что в таком случае статья 5, предусматривающая коллективную оборону, применяться не будет. Он также говорил, что Киев не рассматривает возможности вступления в Альянс по частям и не станет отказываться от оккупированных территорий.

Как известно, советско-финская война началась 30 ноября 1939 года и закончилась 13 марта 1940 года. В этот период СССР потерял около 350 тысяч человек убитыми и ранеными, тысячи танков и сотни самолетов, потери Финляндии не были настолько значительными, что все равно было большой потерей для маленькой страны.

По итогу войны СССР захватил значительные территории, включая Карелию. После Второй мировой войны Финляндия подтвердила свой отказ от территорий и официально вопрос их возвращения никогда не поднимала.

Финляндия до начала российского вторжения в Украину была нейтральной страной, однако в 2022 году пересмотрела подходы к своей безопасности. Страна стала частью НАТО 4 апреля 2023 года.