"Нагадує пізнього Гітлера": військовий експерт заявив про зацикленість Путіна на війні з Україною

Він демонструє одержимість зброєю

Президент РФ Володимир Путін зараз дедалі більше нагадує пізнього Адольфа Гітлера. Він так само як і диктатор нацистської Німеччини вірить у "чудо-зброю", яка нібито змінить хід війни.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, Путін "маніакально захоплюється" зброєю і це його справжня "одержимість".

"Гітлер вірив у свої "чудо-ракети" і вірив у те, що вони зітруть Лондон з лиця землі і змінять хід війни. І ракети Третього рейху справді були тоді одними з найкращих у світі і їх ніхто не міг перехопити. І люди в Лондоні тижнями жили в метро. І був тотальний блекаут. І що? Це не допомогло Гітлеру виграти війну. Ось і Путін вірить в унікальність свого "Орєшніка". І думає, що це йому допоможе виграти війну", — заявив Мусієнко.

Він також підкреслив, що президент РФ демонструє неадекватну "любов" і справжню "одержимість" зброєю. Він захоплюється характеристиками ракет і поводиться так, як не поводиться жоден президент у світі.

"У Путіна справді маніакально-садистська одержимість зброєю. Він отримує задоволення під час розповідей про "температуру горіння". Це ж просто неадекватність", — резюмував експерт.

Більше про ситуацію в Алеппо, удари ЗСУ по Криму та РФ, а також чи зможе Путін вдарити "ліщиною" знову дивіться у великому інтерв'ю "Телеграфа" з військовим експертом Олександром Мусієнком.

Розмови про використання "Орєшніка"

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 28 листопада прокоментував черговий масований ракетний удар українською територією. У своїй заяві він розповів про деталі атаки та намагався залякати використанням нової ракетної системи "Орєшнік" по важливих об’єктах.

Він анонсував також удари по "центрам ухвалення рішень у Києві". Генеральний штаб та Міністерство оборони РФ нібито опрацьовують можливі напрямки застосування системи. Насправді, це класичні залякування Путіна. Спочатку в РФ говорили, що ціль – це Банкова. Тепер з’ясувалося, що цілей ще не обрано.

Ракета "Ліщина"

У своїй заяві російський президент стверджує, що "Орєшнік" має унікальні характеристики. Він порівняв нову систему з іншими ракетними комплексами. Зокрема заявив, що російська ракета "Іскандер" є аналогом трьох модифікацій ATACMS, причому з більшою дальністю. Путін також назвав російську ракету Х-101 аналогом західних ракет Storm Shadow, SCALP та Taurus.

За твердженням Путіна, найближчим часом у світі не з’являться аналоги цієї системи. Росія вже має кілька готових до застосування ракетних комплексів "Орєшнік". Президент РФ каже, що у разі масованого застосування системи її міць буде наближена до потужності ядерного удару.

Причиною можливого удару Путін назвав продовження ракетних атак по російських територіях, у тому числі по Брянській та Курській областях. Він підкреслив, що випробування "Орєшнік" є вимушеним кроком.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський назвав причину, через яку Путін продовжує залякувати Україну та весь світ своєю ракетою "Орєшнік". Це відбувається через те, що йому не потрібне закінчення війни і він хоче, щоб вона тривала.