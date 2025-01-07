Європі загрожує криза безпеки вже у 2025 році: FT назвало причини

У Європі не всі зрозуміли, що небезпека ближча, ніж здається

Європа може зіткнутися із кризою безпеки вже у 2025 році. Це пов’язано зі зростанням загрози з боку Росії та байдужістю з боку майбутньої адміністрації Вашингтона.

Про це йдеться у матеріалі FT. Зазначається, що країнам континенту нарешті необхідно підвищити витрати на оборону. І насамперед це стосується Німеччини.

"Економіка Росії знаходиться на військовому становищі... Небезпека наближається до нас на повній швидкості", — наводить видання слова генсека НАТО Марка Рютте.

У матеріалі йдеться, що на Заході вже кажуть, що Росія розпочала гібридну війну проти європейських країн, що включає акти саботажу, що загрожують життям багатьох людей.

При цьому наголошується, що в майбутній адміністрації Дональда Трампа буде багато чиновників, які пропонують сфокусувати увагу на Китаї замість того, щоб займатися справами Європи. Однак у більшості країн європейської частини НАТО все ще не розуміють, що загроза набагато ближча, ніж їм здається.

Хоча росіяни зазнали величезних втрат в Україні, однак у них є потужне військове виробництво, а Кремль не шкодуватиме людських ресурсів у разі гіпотетичного вторгнення. Водночас більшість європейських армій стикаються з дефіцитом людей. За оцінками НАТО, їм не вистачає третини того, що потрібно, аби ефективно стримувати Росію.

І хоча чим далі на схід, тим більше відчувається загроза Москви, але на заході справи інакше.

Німеччина та Франція досягли 2% витрат ВВП на оборону, а у Британії цей показник досяг 2,3%. Однак у Франції дефіцит бюджету сягає 6% ВВП, а держборг значно перевищує 100%. Справи у Британії не кращі.

Німеччина ж має промисловість та інженерну базу, а також економічні можливості, а тому все залежатиме від того, хто стане новим канцлером і наскільки серйозно він сприйматиме питання оборони.

"Навіть через 80 років після закінчення Другої світової війни деякі сусіди Німеччини, зокрема Польща та Франція, будуть відчувати нудоту від німецького переозброєння. Але на користь власної безпеки їм потрібно це подолати", — йдеться у матеріалі.

Як раніше писав "Телеграф", західні країни мають велику проблему. Там довгий час вважали якість ключовим параметром під час створення військової техніки та підготовки армії. Проте війна Росії проти України показала, що ця стратегія буде нежиттєздатною у разі будь-якого масштабного протистояння.