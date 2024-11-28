Війни не буде, буде "есвео": в Німеччині розкрили можливий сценарій нападу Росії на НАТО

Росіяни з погляду на чисельність особового складу армії та матеріальні засоби будуть здатні напасти на НАТО до кінця десятиліття

Найближчими роками російський режим може здійснити напад на території НАТО. Проте повномасштабної війни не буде, оскільки Росія розуміє, що програє її, натомість Кремль може спробувати провести чергову своєрідну "есвео" – обмежену військову операцію.

Про це заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, повідомляє німецьке видання Zeit. Каль підкреслив, що Росія активно готується до війни із західними країнами, військова конфронтація та безперервна війна стає для Кремля "єдиним можливим варіантом".

Каль додав, що росіяни з погляду на чисельність особового складу армії та матеріальні засоби будуть здатні напасти на НАТО до кінця десятиліття. З іншого боку, широкомасштабного нападу на країни НАТО не буде, оскільки це означатиме поразку для РФ. Кремль спробує провести обмежену операцію за прикладом того, чим повинна була бути війна в Україні. Наприклад, він спробує повністю захопити норвезький арктичний острів Шпіцберген – або влаштує "блискавичне вторгнення" в країни Балтії під приводом захисту там російських меншин.

Головною метою Росії буде не стільки захоплення території, скільки дискредитація статті 5 Статуту НАТО про колективну безпеку. Якщо стаття 5 виявиться непрацюючою, в теорії це може призвести до розпаду Альянсу.

"В Кремлі сумніваються, чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 Північноатлантичного договору в надзвичайних ситуаціях… Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте", – сказав Каль.

Окрім того, керівник BND припустив, що Росія спробує розколоти НАТО ще до початку війни. Наприклад, вона спробує переманювати окремі країни-члени Альянсу на свій бік – Каль не назва конкретні приклади, але цілком зрозуміло, які країни він мав на увазі. Також, додав директор BND, глава РФ Володимир Путін, скоріше за все, "випробує червоні лінії Заходу і піде на подальшу ескалацію".

На заяви Каля відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Він нагадав, що Україна неодноразово попереджала НАТО, що Росія може напасти на країни Балтії через кілька років.

"Почули нарешті. Казав раніше, що до нападу на країни Балтії лишилося 4-6 років. На жаль, у спілкуванні з деякими представниками цих країн чую, що вони впевнені у безпеці, і що раз всі практично війська рф сьогодні задіяні в Україні, то там вони не зберуться. На жаль, росія готує економіку до війни із Заходом, а також людей. Сьогодні ресурсів нема, але за 4-6 років за нинішніх обставин вони будуть в РФ та їх союзників. Треба нарешті почати накопичувати Таурус. Не даєте його нам, то хоч почніть робити та накопичувати для себе", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, країни Європи обговорюють питання відправлення своїх військ до України у разі загострення війни з Росією, а в НАТО допускають можливість завдання ударів по російській території.

При цьому західні країни мають велику проблему. Там довгий час вважали якість ключовим параметром при створенні військової техніки та підготовці армії. Однак війна Росії проти України показала, що ця стратегія буде нежиттєздатною у разі будь-якого масштабного протистояння.