З точки зору депутата Бундестагу, Німеччина має активніше брати участь у процесі миротворчості

Депутат парламенту Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер виступає за участь німецького військового контингенту у миротворчій місії на території України після закінчення війни з Росією.

Про це повідомило німецьке ЗМІ Schwäbische. За його словами, альтернативи розміщенню солдатів Бундесверу (збройних сил Німеччини — Ред.) на території України після закінчення військових дій немає. Депутат Бундестагу (парламент ФРН — Ред.) вважає, що його країна має бути готова зробити внесок у забезпечення миру та архітектури безпеки в Європі.

Кізеветтер також вважає, що Німеччина має активніше діяти в процесі встановлення миру, але за умови, що матиме добре оснащені війська.

Депутат додав, що процес участі Німеччини має відбуватися у рамках НАТО та Євросоюзу.

Нагадаємо, Родеріх Кізеветтер заявляв, що західні партнери, у тому числі Німеччина, мають надати Україні всю необхідну зброю замість того, щоб критикувати контрнаступ ЗСУ. За свою позицію щодо підтримки України на політика було скоєно напад — про це повідомило видання Schwäbische Post. Це сталось влітку 2024 року в землі Баден-Вюртемберг на південному заході Німеччини.

Нападником виявився Петер Бауер: він звинуватив Кізеветтера у "розпалюванні війни".

Раніше колишній посол України в Республіці Хорватія, а також Боснії та Герцеговині Олександр Левченко розповів в інтерв’ю "Телеграфу" про те, яким країнам варто запровадити миротворців до України.