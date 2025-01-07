Европе грозит кризис безопасности уже в 2025 году: FT назвало причины

В Европе не все поняли, что опасность ближе, чем кажется

Европа может столкнуться с кризисом безопасности уже в 2025 году. Это связано с ростом угрозы со стороны России и безразличием со стороны будущей администрации Вашингтона.

Об этом говорится в материале FT. Отмечается, что странам континента необходимо наконец повысить расходы на оборону. И в первую очередь это касается Германии.

"Экономика России находится на военном положении… Опасность приближается к нам на полной скорости", — приводит издание слова генсека НАТО Марка Рютте.

В материале говорится, что на Западе уже говорят, что Россия начала гибридную войну против европейских стран, что включает акты саботажа, угрожающие жизням многих людей.

При этом отмечается, что в будущей администрации Дональда Трампа будет много чиновников, которые предлагают сфокусировать внимание на Китае, вместо того, чтобы заниматься делами Европы. Однако в большинстве стран европейской части НАТО все еще не понимают, что угроза куда ближе, чем им кажется.

Хотя россияне понесли огромные потери в Украине, однако у них есть мощное военное производство, а Кремль не станет жалеть человеческих ресурсов в случае гипотетического вторжения. В то же время большинство европейских армий сталкивается с дефицитом людей. По оценкам НАТО, им не хватает трети того, что нужно, чтобы эффективно сдерживать Россию.

И хотя чем дальше на восток, тем больше чувствуется угроза Москвы, но на западе дела обстоят иначе.

Германия и Франция достигли 2% расходов ВВП на оборону, а в Британии этот показатель достиг 2,3%. Однако у Франции дефицит бюджета доходит до 6% ВВП, а госдолг значительно превышает 100%. Дела у Британии обстоят не лучше.

У Германии же есть промышленность и инженерная база, а также экономические возможности, а потому все будет зависеть от того, кто станет новым канцлером и насколько серьезно он будет воспринимать вопросы обороны.

"Даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны некоторые соседи Германии — в частности Польша и Франция — будут испытывать тошноту от немецкого перевооружения. Но в интересах собственной безопасности им нужно это преодолеть", — говорится в материале.

Как ранее писал "Телеграф", западные страны испытывают большую проблему. Там долгое время считали качество ключевым параметром при создании военной техники и подготовке армии. Однако война России против Украины показала, что эта стратегия будет нежизнеспособна в случае любого масштабного противостояния.