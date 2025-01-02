"Буде, як з Кримом". Волкер зробив невтішний прогноз щодо України

Світ не визнає окуповані території російськими

Окуповані Росією території України ніхто не визнає, але це не означає, що Кремль їх поверне. Ситуація з Україною нагадує Німеччину після Другої світової.

Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю LIGAnet.

За його словами, наразі все йде до того, що український народ вимушений жити в окупації РФ, хоча приналежність цих територій до влади Кремля не визнає світ.

"Все йде до повторення ситуації, як з Кримом — світ не буде визнавати нові захоплені території російськими, але український народ там буде змушений жити під російською окупацією. Ми, напевно, будемо бачити зобов'язання або розуміння того, що Україні це не буде повернуто військовим шляхом. Ми повинні домагатися цього іншими засобами, це означає, що Росія буде чинити спротив", — каже Волкер.

Він наголошує, що Росія буде продовжувати окуповувати території України. І світ матиме довготривалу полеміку під час вирішення цієї ситуації. РФ намагаються зупинити українські бійці на фронті, а держави-союзниці шляхом санкцій та пакетів допомоги.

"Мені це нагадує Німеччину після Другої світової війни. Коли Західна Німеччина розвивалася, був вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО, а Східна Німеччина була окупована радянськими військами. І так тривало 40 років, до того як Німеччина знову об'єдналась", — пояснює Волкер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Офісі президента України зробили гучну заяву щодо переговорів з РФ та перемир'я.