Вистачило одного дотику. Дружина віцепрезидента США Венса змусила Макрона понервувати (відео)

Курйозна ситуація потрапила на відео

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та його дружина Уша прибули до Парижа. Там їх зустрів президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною Бріджіт.

Однак коли вони вирішили зробити спільне фото, відбувся незручний момент. Момент потрапив на відео, яке було поширене користувачами мережі.

На кадрах видно, що президент Франції явно почав почуватися ніяково, коли дружина Венса приобійняла його.

Варто зазначити, що на розширеній версії видно, що Бріджіт Макрон вирішила зняти шарф, а тому її чоловік і Венси кілька секунд чекали, поки вона до них підійде. При цьому сам Макрон вельми жорстко підтяг її до себе перед знімком.

Не зовсім зрозуміло, що саме завдавало французькому президентові більше незручності, повільність дружини або близькість другої леді США, проте на його обличчі в цей момент можна зрозуміти, що почував він себе не у своїй тарілці.

Як повідомлялося раніше, Венс планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським на полях щорічної Мюнхенської безпекової конференції. Вона розпочнеться 14 лютого і триватиме до 16-ї.