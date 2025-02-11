Хватило одного прикосновения. Жена вице-президента США Вэнса заставила Макрона понервничать (видео)

Курьезная ситуация попала на видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша прибыли в Париж. Там их встретил президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Бриджит.

Однако когда они решили сделать совместное фото произошел неловкий момент. Он попал на видео, которое было распространено пользователями сети.

На кадрах видно, что президент Франции явно начал ощущать себя неловко, когда жена Вэнса приобняла его.

Стоит отметить, что на расширенной версии видно, что Бриджит Макрон как раз решила снять шарф, а потому ее муж, и Вэнсы несколько секунд ждали, пока она к ним подойдет. При этом сам Макрон весьма жестко подтянул ее к себе перед снимком.

Не совсем понятно, что именно доставляло французскому президенту больше неудобства, медлительность жены или близость второй леди США, однако по его лицу в этот момент можно понять, что чувствовал он себя не в своей тарелке.

Как сообщалось ранее, Вэнс планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Она начнется 14 февраля и продлится до 16.