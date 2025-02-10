Не Трамп, але... Зеленський днями проведе важливу зустріч у Мюнхені, - ЗМІ

Про зустріч президентів України та США наразі не йдеться

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на полях щорічної Мюнхенської конференції з безпеки. Вона розпочнеться 14 лютого та триватиме до 16.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє CBS News. Зеленський очолюватиме делегацію України, Ді Венс братиме участь у заході.

"Віцепрезидент Джей Ді Венс має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня", – пише видання.

Водночас, хоча президент США Дональд Трамп казав про намір зустрітися с Зеленським, про таку зустріч поки не йдеться, зазначає CBS News. Адміністрація Білого дому раніше анонсувала проведення важливих дискусій щодо завершення війни в Україні в ході Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами джерел, минулого тижня українська делегація вже провела переговори в Держдепартаменті зі спеціальним посланцем Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Він також братиме участь у Мюнхенській конференції.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки 2025

Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC) – міжнародна платформа для обговорення ключових викликів зовнішньої політики та глобальної безпеки. Такі зустрічі відбуваються у Мюнхені щорічно починаючи з 1963 року, та, що невдовзі відбудеться стане 61-ю за рахунком.

Конференцію відкриє президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Головувати на ній буде Крістоф Хойсген. Як зазвичай, програма конференції складатиметься з трьох частин: основної частини, яку курує MSC, близько 200 супутніх заходів і десятків публічних подій.

За словами організаторів, участь у Мюнхенській конференції 2025 візьмуть понад 60 учасників, серед яких лідери держав та урядів. Також очікується участь близько 150 міністрів і керівників міжнародних організацій.

Про намір відвідати конференцію вже заявили генеральний секретер НАТО Марк Рютте, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європарламенту Роберта Мецола, президент Євроради Антоніу Кошта. Також відомо про участь високої представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас та єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський заявив, що Україна та США планують зустрічі та переговори на рівні команд. За його словами, наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії.