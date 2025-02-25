Сербія не мала голосувати за резолюцію ООН щодо України? Вучич дивно виправдався

Він взяв провину за "помилку" на себе

Резолюція ООН, ініційована Україною та європейськими союзниками, з підтвердженням підтримки територіальної цілісності України, була підтримана Сербією випадково. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, додавши, що Белград мав би утриматися від голосування.

Про це повідомляє РТС. Відповідальність за "помилку" Вучич взяв на себе та перепросив жителів країни.

"Я вважаю, що Сербія зробила помилку. Прошу вибачення у громадян за це і беру відповідальність на себе, тому що, ймовірно, був виснажений і не зміг усе проконтролювати", — сказав глава Сербії.

Він пояснив, що вважає помилкою саме голосування за європейську резолюцію, яку Сербія підтримала. Під час голосування за американський варіант резолюції, за словами Вучича, його країна "проголосувала саме так, як треба", тобто утрималася. Так само, на його думку, треба було голосувати й за європейську резолюцію.

"І, як бачите, я говорю це в той час, коли цілком зрозуміло, що через це я втрачу прихильність або політичні бали в ЄС. Я вважаю, що Сербія мала утриматися", — сказав Вучич.

Він додав, що звинувачує в цьому лише себе. Вучич послався на втому та завантаженість.

"Я не встиг достатньо розібратися з цим, можливо, я занадто втомився, можливо, у мене занадто багато речей. Я прошу вибачення в першу чергу перед громадянами Сербії. Пояснення, яке я почув потім, було те, що ми підтвердили б наші позиції щодо територіальної цілісності. Ну, ми б не заперечували їх і якби утрималися. Я не думаю, що ми повинні потурати будь-якій владі, ні росіянам, ні американцям", — заявив він.

Що відомо про голосування в ООН у треті роковини повномасштабної війни РФ проти України

Спочатку було прийнято документ з вимогою до Російської Федерації негайно вивести свої війська з України. Цю резолюцію під назвою "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні" Україна внесла спільно з більш ніж 50 державами. "За" проголосували 93 держави (зокрема й Сербія), "проти" — 18 країн (зокрема й США), 65 держав утрималися.

Сполучені Штати подали власний варіант резолюції, де не було згадок про те, що саме Росія є агресором, також там не було заклику до Москви вивести її війська з окупованих територій. Але Генасамблея внесла поправки, які, зокрема, замінили слова "конфлікту між Російською Федерацією та Україною" — словами "повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну".

За цей варіант проголосували 89 країн, "проти" — 8 і утрималися — 70 (Україна серед них). При цьому США утрималися від голосування за власний варіант, а РФ проголосувала "проти".

Примітно, що проти резолюції, запропонованої Україною, окрім Росії, Білорусі та кількох африканських країн, виступили США, Угорщина та Ізраїль. Водночас Китай та Іран утрималися. А ось Болгарія та Сербія проголосували "за", як зараз стверджує Вучич його країна — помилково.

Як повідомляв "Телеграф", сенатори-республіканці внесли законопроєкт про повний вихід США зі складу ООН. Президент США Дональд Трамп 4 лютого підписав указ про переоцінку участі Штатів в ООН, заявивши, що організацією погано керують, свою роботу вона не виконує.