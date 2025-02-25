Сербия не должна была голосовать за резолюцию ООН по Украине? Вучич странно оправдался

Он взял вину за "ошибку" на себя

Резолюция ООН, инициированная Украиной и европейскими союзниками, с подтверждением поддержки территориальной целостности Украины, была поддержана Сербией случайно. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, добавив, что Белград должен воздержаться от голосования.

Об этом сообщает РТС. Ответственность за "ошибку" Вучич взял на себя и извинился перед жителями страны.

"Я считаю, что Сербия совершила ошибку. Прошу прощения у граждан за это и беру ответственность на себя, потому что, вероятно, был истощен и не смог все проконтролировать", — сказал глава Сербии.

Он пояснил, что считает ошибкой именно голосование за европейскую резолюцию, которую поддержала Сербия. Во время голосования за американский вариант резолюции, по словам Вучича, его страна "проголосовала именно так, как надо", то есть воздержалась. Также, по его мнению, нужно было голосовать и за европейскую резолюцию.

"И, как видите, я говорю это в то время, когда вполне понятно, что из-за этого я потеряю благосклонность или политические баллы в ЕС. Я считаю, что Сербия должна была воздержаться", — сказал Вучич.

Он добавил, что обвиняет в этом только себя. Вучич сослался на усталость и загруженность.

"Я не успел достаточно разобраться с этим, возможно, я слишком устал, возможно, на мне слишком много вещей. Я прошу прощения в первую очередь перед гражданами Сербии. Объяснение, которое я услышал потом, было то, что мы подтвердили бы наши позиции относительно территориальной целостности. Ну, мы бы не отрицали их и если бы воздержались. Я не думаю, что мы должны потакать любой власти, ни россиянам, ни американцам", — заявил он.

Что известно о голосовании в ООН в третью годовщину полномасштабной войны РФ против Украины

Первоначально был принят документ с требованием к Российской Федерации немедленно вывести свои войска из Украины. Эту резолюцию под названием "Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине" Украина внесла совместно с более чем 50 государствами. "За" проголосовали 93 государства (в том числе и Сербия), "против" — 18 стран (в том числе и США), 65 государств воздержались.

Соединенные Штаты подали свой вариант резолюции, где не было упоминаний, что именно Россия является агрессором, также там не было призыва к Москве вывести ее войска с оккупированных территорий. Но Генассамблея внесла поправки, которые, в частности, заменили слова "конфликта между Российской Федерацией и Украиной" — словами "полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину".

За этот вариант проголосовали 89 стран, "против" — 8 и воздержались — 70 (Украина среди них). При этом США воздержались от голосования за свой вариант, а РФ проголосовала "против".

Примечательно, что против резолюции, предложенной Украиной, кроме России, Белоруссии и нескольких африканских стран, выступили США, Венгрия и Израиль. В то же время Китай и Иран воздержались. А вот Болгария и Сербия проголосовали "за", как сейчас утверждает Вучич его страна — ошибочно.

Как сообщал "Телеграф", сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не выполняет.