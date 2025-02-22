США не хочуть визнавати Росію агресором: Україну попросили замінити слова важливої резолюції в ООН

В Україні американський варіант вважають проросійським

Адміністрація президента США Дональда Трампа просила Україну відкликати резолюцію, яка засуджує російське вторгнення. Там запропонували замінити формулювання більш м’якими.

Про це пише The Washington Post із посиланням на чотирьох анонімних чиновників. Зазначається, що у Києві запропоновану США резолюцію сприйняли як проросійську.

У матеріалі наголошується, що документ, який пропонує Київ, присвячений третій річниці початку повномасштабної війни та має бути винесений на розгляд ООН. У відповідь Вашингтон пропонує прийняти "просту історичну резолюцію", в якій "конфлікт" хоч поки що і називають жахливим, але не говорять про відповідальність Росії.

Видання повідомляє, що в Україні цю пропозицію сприйняли як спробу обмежити будь-яке вираження російської відповідальності за вторгнення до сусідньої країни, особливо з огляду на те, що Трамп вже хибно звинувачував Україну в розв’язанні війни.

У матеріалі йдеться, що Вашингтон після розгляду української резолюції "вимагав внести деякі зміни, щоб зробити її слабшою", після чого звідти надійшла пропозиція ухвалити американську резолюцію замість української, а заразом відкликати документ запропонований Києвом і погоджений з іншими країнами.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський доручив МЗС не відкликати свій текст.

"Багато представників інших країн кажуть, що це (американська резолюція, — ред.) більше схоже на заклик до умиротворення Путіна, ніж на заклик до миру", — кажуть джерела.

Інше джерело відзначило, що його шокувало те, що адміністрація Трампа тисне на Україну, але не на Росію.

Нагадаємо, що Зеленському запропонували "покращену" версію угоди зі США про рідкісноземельні метали. Новий варіант домовленості містить суттєві зміни та відповідає українському законодавству.

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що робота над підписанням документа розпочнеться вже з понеділка.