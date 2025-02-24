США закликають членів ООН голосувати за свою резолюцію щодо України. Що з нею не так

Є два варіанти резолюції — колективна та американська

США розіслали членам ООН лист із закликом голосувати за їх варіант резолюції, яка не називає Росію агресором, а закликає "негайно припинити конфлікт". Цей варіант правок буде представлено 24 лютого під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на текст розпорядження листа. Зазначається, що американський варіант називається "Шлях до миру".

У понеділок, 24 лютого, на засіданні Генеральна Асамблея ООН розгляне дві резолюції щодо війни — колективну за участі України та американську.

"Авторами колективного проєкту є понад 50 країн, зокрема всі держави ЄС та Україна. У ньому Росію називають країною-агресоркою та вимагають вивести збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — йдеться у матеріалі.

А от у запропонованому США варіанті Росію не називають агресором, проте закликають "негайно припинити конфлікт".

Водночас Росія запропонувала свою поправку до цього пункту: "Закликає негайно припинити конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин".

Своєю чергою співавтори колективної резолюції запропонували "замінити слово конфлікт на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підтвердити визнання територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та до формування тривалого миру додати слово — справедливого".

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю відмовився відповідати на питання, чи вважає у війні винними Росію та її очільника Володимира Путіна.