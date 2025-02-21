ООН буде без США? У Трампа представили гучний законопроєкт

Організація стала "платформою для тиранів", через яку "нападають на США та їхніх союзників"

Сенатори-республіканці внесли законопроєкт про повний вихід США зі складу ООН. Законодавці хочуть представити документ у Палаті представників.

Це випливає з тексту документа, опублікованого на сайті одного з його авторів Майка Лі. В ньому йдеться, що президент має повністю анулювати членство Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, а також у будь-яких органах, спеціалізованих агентствах, комісіях та інших відомствах, формально пов'язаних з ООН.

Президент США Дональд Трамп 4 лютого підписав указ про переоцінку участі Штатів в ООН, заявивши, що організацією погано керують, свою роботу вона не робить.

Законопроєкт передбачає:

Скасовує важливі акти, які зобов’язують США до ООН, такі як Акт про участь ООН 1945 року та Акт про угоду про штаб-квартиру ООН.

Припиняє всі форми фінансової підтримки США ООН, включно з розрахунковими та добровільними внесками.

Забороняє будь-яку участь США в миротворчих операціях ООН.

Скасовує дипломатичний імунітет для посадових осіб ООН у Сполучених Штатах.

Оформлює вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших конвенцій ООН.

Встановлює суворі умови для будь-якої майбутньої взаємодії з ООН, вимагаючи схвалення Сенату з чіткими положеннями про вихід.

Сенатор Лі в коментарі телеканалу Fox сказав, що організація стала "платформою для тиранів", через яку "нападають на США та їхніх союзників". Він закликав припинити фінансування ООН, яка, за його словами, витрачає ці кошти на "підрив" інтересів Вашингтона і посилення їхніх супротивників.

Лі також задався питанням, чого домоглася ООН за роки існування, наголосивши, що, незважаючи на всю увагу і гроші, вона не змогла запобігати війнам, порушенням прав людини і пандемії.

Трамп та ООН — що відомо

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп ще до перемоги на виборах критикував ООН і не виключав виходу країни з організації.

Так, 4 лютого Трамп розпорядився вивести США з Ради ООН з прав людини і продовжив зупинку фінансування Агенції ООН у справах палестинських біженців (UNRWA).

У січні 2024 року колишній президент США Джо Байден припинив фінансування UNRWA після того, як Ізраїль звинуватив 12 з 13 тисяч співробітників агенції в Секторі Газа в участі нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп 13 лютого підписав меморандум про так звані "взаємні тарифи", які поширюються на всі країни, з якими у Сполучених Штатів є торгівельні відносини. Радники Трампа тепер зобов'язані розрахувати нові тарифи для американських торгових партнерів, а рішення може завдати важкого удару світовій системі торгівлі та спровокувати серію торгівельних воєн найближчим часом.