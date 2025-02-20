В ООН зробили заяву про легітимність Зеленського

Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік не пройшов повз заяв Трампа

На тлі гучних заяв президента США Дональда Трампа про нібито нелегітимність українського президента Володимира Зеленського в ООН висловили свою позицію, яка ближче Україні, ніж Штатам.

Як зазначив офіційний представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік, передає Deutsche Welle, Зеленського не вважають нелегітимним главою держави.

"Президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів", — сказав він журналістам.

Натомість, на думку The Economist, Трамп прагне усунути Зеленського від влади, адже вважає його "незручним і складним" для переговорів. Нібито безкомпромісна позиція президента України заважає очільнику США швидко завершити війну з Росією.

Нагадаємо, за словами Трампа, Зеленський відмовляється організувати вибори, оскільки в нього невисокий рейтинг, який "не може бути високим, якщо міста лежать у руїнах". Президент США вкотре повторив свої слова із соцмереж та назвав Зеленського "диктатором без виборів". Він порадив йому "діяти швидше, а то нічого не залишиться від країни і нічим буде керувати".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому президент США Трамп висуває купу претензій Україні та Європі.