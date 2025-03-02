Україна стане однією з основних сил, які забезпечуватимуть безпеку Європи - Андрій Коваленко
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Андрій Коваленко каже, що немає сенсу сидіти в "помиральній ямі"
Все рухається до того, що Україна стане однією з основних сил, які забезпечуватимуть безпеку Європи в майбутньому, не виключено, що навіть в новій політично-оборонній конструкції.
Американська зброя залишиться в Європі і закупівлі саме американської зброї потрібні, від цього відступати ніхто не буде.
Євроскептицизм залишається загрозою для Європи і сильні рішення по обороні нинішніх політичних еліт будуть здатні послабити євроскептиків.
Вистоїмо. Немає сенсу сидіти в "помиральній ямі", все буде добре.
Джерело — допис Андрія Коваленка у Телеграм.
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