Андрій Коваленко каже, що немає сенсу сидіти в "помиральній ямі"

Все рухається до того, що Україна стане однією з основних сил, які забезпечуватимуть безпеку Європи в майбутньому, не виключено, що навіть в новій політично-оборонній конструкції.

Американська зброя залишиться в Європі і закупівлі саме американської зброї потрібні, від цього відступати ніхто не буде.

Євроскептицизм залишається загрозою для Європи і сильні рішення по обороні нинішніх політичних еліт будуть здатні послабити євроскептиків.

Вистоїмо. Немає сенсу сидіти в "помиральній ямі", все буде добре.

Джерело — допис Андрія Коваленка у Телеграм.