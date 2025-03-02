У Трампа знову розкритикували Зеленського та назвали умови поновлення допомоги

У Вашингтоні вважають бажання України отримати гарантії безпеки "безглуздим"

У США продовжують критикувати президента України Володимира Зеленського після суперечки у Білому домі. Зокрема, міністр торгівлі США Говард Лютник розповів, що той нібито не хоче миру і пригрозив втратою допомоги. Тим часом голова Державного департаменту Марко Рубіо зазначив, що відновлення співпраці ще можливе

Згідно з заявою Лютника, слова українського лідера про гарантії безпеки були "безглуздими". Про це він розповів в ефірі Fox News.

"Ми не дамо вам жодних гарантій, поки ви перебуваєте в стані війни з Росією", — сказав він.

За його словами, президент США Дональд Трамп нібито чітко окреслив, що є "миротворцем", а Зеленський нібито "не був зацікавлений у мирі".

"Зеленський повинен був почути безпосередньо з "фінансуючого рота" Сполучених Штатів: "Ми не дамо тобі грошей, якщо ти тут не за миром", — сказав Лютник.

Він також розповів про те, що Трамп нібито намагається бути посередником між Україною та Росією та "знає, що робить".

Водночас держсекретар Марко Рубіо розповів у коментарі ABC, що співпраця з Україною може бути відновлена за однієї умови.

"Ми будемо готові відновити співпрацю, коли вони будуть готові укласти мир… (Українській стороні – ред.) неодноразово пояснювали, що спочатку потрібно встановити мир, а потім говорити про гарантії безпеки", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 28 лютого Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі, щоб підписати угоду про мінерали. Однак цього не трапилося через словесну суперечку, яка почалася через розбіжності щодо наявності гарантій безпеки для України. У результаті український президент залишив Овальний кабінет, а Трамп відлетів до своєї резиденції.