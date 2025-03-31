Молдова висилає російських дипломатів: у Москві погрожують "жорсткою відповіддю"

Росія вважає дії "недружніми"

Молдова оголосила трьох співробітників посольства Росії персонами "нон грата". Рішення у місцевих ЗМІ пов’язують із нещодавньою заявою Служби інформації та безпеки (СІБ) про те, що росіяни могли допомогти втекти депутату Олександру Нестеровському у Придністров’я.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Молдови. Зазначається, що ноту було передано російському послу, а згадані у списку особи мають залишити країну.

"Рішення молдавської влади ґрунтується на чітких доказах щодо провадження діяльності, що суперечить дипломатичному статусу на території Республіки Молдова", — сказано в повідомленні.

Після цього в російському МЗС заявили, що вважають рішення "необґрунтованим", а висилку дипломатів "частиною антиросійського курсу". Там також сказали, що не втручаються у внутрішні справи Молдови, але пообіцяли зробити "жорстку відповідь". Видання TV8 пише, що російський посол у Молдові Олег Озеров повідомив, що одним із дипломатів виявився співголова Об’єднаної комісії (органу з врегулювання придністровського конфлікту) Олександр Андрєєв.

Справу проти депутата Нестеровського порушили 2023 року. Прокурори стверджували, що він отримав від олігарха-втікача Ілана Шора близько 35 тисяч доларів за перехід до проросійської партії "Відродження", а незадовго до оголошення суду стало відомо, що чиновник отримав російський паспорт.

19 березня Нестеровського засудили до 12 років ув’язнення за пасивну корупцію та незаконне фінансування партій. Однак 18 березня він прийшов до російського посольства, а наступного дня мікроавтобус на російських дипломатичних номерах перетнув адмінкордон Придністров’я, проігнорувавши блокпост.

У СІБ 31 березня показали відеозаписи того, як Нестеровський заходить до російського посольства. Втім, росіяни заперечують, що приховували депутата, а також не визнають справжність відео. У посольстві кажуть, що у "епоху розвиненого штучного інтелекту" довіряти всім відеозаписам не можна.

Як повідомлялося раніше, росіяни нещодавно роздмухували істерію навколо теми можливого початку військової операції Молдови в Придністров’ї. У Кишиневі тоді звинуватили росіян у дезінформації.