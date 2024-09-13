Понад 50% повій у Берліні - українки: стаття Die Welt здійняла галас у мережі

У Німеччині проституція легалізована

У німецьких борделях Берліну працюють повіями понад 50% українок. Їх кількість стрімко зросла з 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення.

Про це пише Die Welt із посиланням на організацію соціального забезпечення у Берліні.

"Раніше українських жінок у цій сфері було мало. Більшість жінок, з якими ми працюємо в Берліні, насправді походять зі Східної Європи: Болгарії, Румунії та Угорщини, а тепер і з України. У публічних будинках зараз близько 50 відсотків, я б сказала. Там багато дуже молодих жінок, які приїхали сюди через війну", — каже Мія, соціальний працівник, що опікується жінками, які працюють у сфері проституції.

За словами жінки, більшість жінок кажуть, що це тимчасова робота і вони припинять займатися проституцією через кілька місяців, а потім повернутися до України. Проте з часом все менше жінок покидає цю професію і починають в ній вкорінятись.

Зауважимо, що з 2002 року у Німеччині легалізовані секс-послуги та проституція. Тобто жінки, які працюють у цій сфері отримують офіційну зарплатню, мають соціальний пакет тощо.

Проте українці в мережі зустріли цю новину шквалом емоцій. Дехто стверджував, що ця статистика брехня і створена для "шуміхи". Хтось просто жартував та підтримував українок, які обрали таку професію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український політик закликав заборонити виїзд дітей за кордон.