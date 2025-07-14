Не тільки ППО і гроші для України. Названо ТОП-4 тем зустрічі голів МЗС у Брюсселі

Коаліція охочих отримає цікаве доповнення

На скликаній у Брюсселі зустрічі Ради міністрів закордонних справ (FAC) під головуванням Каї Каллас чимало питань буде присвячено наданню допомоги Україні з боку Євросоюзу. Вони будуть стосуватися як фінансів, так і зброї.

Про це повідомила кореспондентка "Телеграфу" в Брюсселі Ольга Кирилова. Вона пояснила, про що саме йтиме мова.

Більше про це читайте у публікації: "Поки Європа йде на "канікули", чого чекати Україні? Інсайди з Брюсселю, позитивні і негативні".

"Перший акцент — це чіткий заклик до подальшої підтримки України та подолання критичних розривів, зокрема в галузі протиповітряної оборони, фінансування, а також пошуку додаткових рішень на тлі посилення наступальних дій з боку Росії", — роз’яснила на брифінгу високопосадовиця ЄС.

"Ми бачимо дуже агресивні удари по Україні. Міністри врахують це в обговореннях", — водночас зазначає "Телеграфу" європейський дипломат.

Наприклад, Німеччина у вівторок планує представити окрему ініціативу, що стосуватиметься посилення української ППО.

Водночас Кая Каллас планує зосередити увагу на посиленні українського війська через її ініціативу щодо постачання боєприпасів, яка досі не виконана на 100%. Раніше країни ЄС зобов’язалися надати Києву 2 млн боєприпасів — на даному етапі вдалося зібрати 80% від обіцяної кількості.

Також очільники закордонних відомств, ймовірно, обговорять інноваційні рішення, як підтримати українську промисловість коштом бюджету ЄС. Зокрема, мова про семирічний фінансовий план Євросоюзу, який має на меті вбудувати підтримку Києва в нову фінансову архітектуру. Конкретні пропозиції мають бути оприлюднені найближчим часом.

Крім того, очільниця європейської дипломатії проінформує міністрів про "внутрішню підготовчу роботу щодо внеску ЄС у гарантії безпеки для України". Це стане своєрідним доповненням до саміту Коаліції охочих 10 липня, під час якого лідери домовилися про створення багатонаціонального оперативного штабу коаліції в Парижі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як Європа має намір позбавити Росію третини фінансів.