Не только ПВО и деньги для Украины. Названы ТОП-4 тем встречи глав МИД в Брюсселе

Коалиция желающих получит интересное дополнение

На созванной в Брюсселе встрече Совета министров иностранных дел (FAC) под председательством Каи Каллас многие вопросы будут посвящены оказанию помощи Украине со стороны Евросоюза. Они будут касаться как финансов, так и оружия.

Об этом сообщила корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе Ольга Кириллова. Она объяснила, о чем именно пойдет речь.

Больше об этом читайте в публикации: "Пока Европа идет на "каникулы", чего ждать Украине? Инсайды из Брюсселя, положительные и отрицательные".

"Первый акцент — это четкий призыв к дальнейшей поддержке Украины и преодолению критических разрывов, в частности в области противовоздушной обороны, финансирования, а также поиск дополнительных решений на фоне усиления наступательных действий со стороны России", — разъяснила на брифинге чиновница ЕС.

"Мы видим очень агрессивные удары по Украине. Министры учтут это в обсуждениях", — в то же время отмечает "Телеграфу" европейский дипломат.

К примеру, Германия во вторник планирует представить отдельную инициативу, касающуюся усиления украинской ПВО.

В то же время Кая Каллас планирует сосредоточить внимание на усилении украинской армии через ее инициативу по поставке боеприпасов, которая до сих пор не выполнена на 100%. Ранее страны ЕС обязались предоставить Киеву 2 млн боеприпасов – на данном этапе удалось собрать 80% от обещанного количества.

Также главы зарубежных ведомств, вероятно, обсудят инновационные решения, как поддержать украинскую промышленность за счет бюджета ЕС. В частности, речь идет о семилетнем финансовом плане Евросоюза, который имеет целью встроить поддержку Киева в новую финансовую архитектуру. Конкретные предложения должны быть обнародованы в ближайшее время.

Кроме того, глава европейской дипломатии проинформирует министров о "внутренней подготовительной работе по вкладу ЕС в гарантии безопасности для Украины ". Это станет своеобразным дополнением к саммиту Коалиции желающих 10 июля, в ходе которого лидеры договорились о создании многонационального оперативного штаба коалиции в Париже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как Европа намерена лишить Россию трети финансов.