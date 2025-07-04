"Велика слабкість": експерт пояснив критичні проблеми з Patriot в Україні

Військовий експерт розкрив найбільш вразливі місця української ППО на фоні призупинення постачань зброї

США заморозили постачання важливої зброї для України. Наша країна стикається з критичним дефіцитом ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Це становить "велику слабкість" системи протиповітряної оборони країни.

Про це заявив військовий експерт Тарас Чмут під час інтерв'ю. Він прокоментував призупинення постачань окремих видів озброєння від США.

Найкритичніша проблема

Серед переліку озброєння, постачання якого було тимчасово призупинено, опинилися ракети до Patriot, артилерійські боєприпаси та засоби AIM-7. Однак експерт підкреслив, що саме нестача ракет для Patriot є найбільш болючою проблемою.

"Очевидна відповідь – Patriot, бо це супердефіцитний продукт", – заявив Чмут, пояснивши специфіку цього озброєння.

Парадокс дорогої зброї

Військовий аналітик окреслив ключові проблеми системи Patriot:

Висока вартість – кожна ракета коштує мільйони доларів.

– кожна ракета коштує мільйони доларів. Обмежене виробництво – комплекси виробляються повільно.

– комплекси виробляються повільно. Швидке споживання – ракети витрачаються значно швидше, ніж виробляються.

– ракети витрачаються значно швидше, ніж виробляються. Складність закупівлі – система важко доступна на ринку озброєнь.

"Він дорогий, його мало, його важко купити або продати. А розходується він швидко, виробляється довго", – підсумував експерт.

Проблема з балістичними ракетами

Особливо критичною є ситуація з перехопленням балістичних ракет. Чмут зазначив, що ракети PAC-3, здатні перехоплювати балістичні цілі. Експерт також звернув увагу на зростаючі можливості противника:

"Балістика при всіх нюансах хороша, ефективна зброя. І в росіян її багато"

Варто зазначити, що дефіцит ракет Patriot може мати серйозні наслідки для захисту критичної інфраструктури України. Система вважається однією з найефективніших у світі для перехоплення балістичних ракет, крилатих ракет та авіації противника.

Раніше "Телеграф" писав, що Веніславський вказав на дивність у рішенні США відмінити поставки зброї.