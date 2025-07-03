США відновлять постачання зброї Україні? Штучний інтелект назвав 4 варіанти рішення

На саміті НАТО Трамп заявив про готовність передати Україні більше систем Patriot, але зауважив, що їхній ресурс обмежений

Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання ключових видів зброї для протиповітряної оборони України, включно з ракетами Patriot, GMLRS, Hellfire та 155-мм артилерійськими снарядами. Це нове рішення, ініційоване нинішньою адміністрацією, пояснюють переглядом запасів і пріоритетами національної безпеки.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту "ChatGPT" за відповідями.

Що відомо наразі?

Паузу оголосили саме для транспортування 30 ракет Patriot, понад 250 снарядів GMLRS, 142 ракет Hellfire і 8500 артилерійських снарядів. Причина – обмежені запаси у США та глобальне перенавантаження через підтримку інших регіонів, зокрема Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону.

Що думає ChatGPT про відновлення поставок зброї

Що думає ChatGPT про відновлення поставок зброї

Чи можливе відновлення постачання зброї?

ШІ назвав 4 можливих сценарії:

Політична воля Білого дому — як показує попередній досвід, у разі появи чіткого політичного сигналу або досягнення певних домовленостей, постачання може бути оперативно поновлено. Дипломатичні переговори з Києвом — у березні відновлення допомоги відбулося після погодження умов, пов’язаних із потенційним припиненням вогню. Підключення європейських союзників — низка країн ЄС готова придбати американське озброєння та передати його Україні, що частково компенсує призупинення з боку США. Бюджетні ресурси Конгресу — низка вже ухвалених фінансових програм (зокрема National Security Supplemental та USAI) ще не використані повністю і передбачають фінансування систем ППО.

Що думає ChatGPT про відновлення поставок зброї

У підсумку можна зазначити, що постачання американської зброї наразі призупинене, але це не остаточне рішення. Вікно для поновлення допомоги залишається відкритим — усе залежить від політики, дипломатії та союзницької координації.

Що думає ChatGPT про відновлення поставок зброї

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рішення Білого дому тимчасово зупинити військову допомогу Україні спричинило шквал критики всередині Сполучених Штатів. Навіть колишні союзники Трампа, зокрема ексдержсекретар Майк Помпео, відкрито виступили проти цього кроку.