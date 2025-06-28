"Можна видихнути". Клімкін назвав важливі підсумки саміту НАТО для України

Результати значно кращі, ніж могли би бути

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін назвав позитивні для України результати нещодавнього саміту НАТО в Гаазі. Хоча "стрибати в екстазі" не доводиться, але "можна видихнути".

Своїми думками щодо результатів саміту Клімкін поділився в ефірі телемарафону. За його словами, два важливих результати — "правильна бухгалтерія" та збільшення оборонних витрат з боку країн НАТО.

"Всі, або майже всі гроші, які будуть нам на зброю і на безпекові речі, будуть зараховуватись до оборонних витрат союзників, членів Альянсу. Це насправді правильна історія. Взагалі історія про збільшення оборонних витрат, це теж правильна історія. Оскільки це тенденція, якій опиралися багато хто і продовжують в країнах НАТО", — пояснив ексміністр.

Третім досягненням саміту Клімкін вважає відсутність скандалів, які очікувалися та могли б статися. Проте відбувся нормальний діалог.

Як Клімкін оцінює підсумкову декларацію саміту НАТО

Ексміністр зазначив, що хоча українцям хотілося б більшого (прямого засудження агресії РФ, насамперед) від підсумкового документа, проте форма його позитивна для України. Вона не містить багато пунктів, але зміст є "практичним і прагматичним".

"А те, що ми не побачили повторення формулювання попередніх самітів, ну тут, як на мене, питання все або нічого, зрада або перемога завжди працює", — пояснив Клімкін.

Він наголосив, що після саміту зберігається принцип стратегічної невизначеності. Те, що стосується України, буде вирішуватися на політичному рівні.

"Американці не хочуть зараз тиснути і тролити Путіна і російський режим, оскільки вони в процесі переговорів, в тому числі і по близькому сходу. І ми це всі знаємо. Тому якісь різкі емоційні речі, яких би нам хотілося, насправді ми їх не побачили. Чи є це катастрофа? Ну, звісно, ні. Чи є це, ну, певним, як ви сказали, післясмаком? Ну, насправді, не найгіршим, який може бути. В цілому цей саміт — доволі достойна історія на фоні всіх емоцій і хапань за серце, які були в останні шість-вісім тижнів", — резюмував колишній очільник МЗС.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко назвав "Телеграфу" п’ять плюсів саміту НАТО для України. Плани Росії розвалити Альянс звелися нанівець, а Київ отримав просування, якого не очікував.