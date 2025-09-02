Хай будуть світовим лідером, але деінде. Що в Європі думають про гегемонію США

Французи, німці та британці стали менше довіряти США

Виборці-республіканці у США вважають, що країни НАТО мають покласти край війні в Україні. Однак вони розглядають можливість того, що Сполучені Штати мають відійти від переговорного процесу і перекласти весь тягар на Європу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів програмний директор Institute for Global Affairs at Eurasia Group (Нью-Йорк) Джонатан Гаєр. Він пояснив, що думають у Європі про роль США як світового гегемона.

Більше читайте у публікації: "Як змінюється думка виборців Трампа щодо війни в Україні, Путіна та НАТО: ексклюзивне інтерв’ю з експертом Institute for Global Affairs".

— Згідно з нашими опитуваннями, американці справді хочуть, щоб Європа брала на себе більшу роль у власній безпеці, більше інвестувала у свої оборонні бюджети й відігравала сильнішу роль. І це не обов’язково має бути НАТО — радше більш "європоцентрична" система безпеки, — каже політичний експерт.

За його словами, опитування також виявило, що багато європейців теж хочуть, щоб США залишалися світовим лідером, але передусім в Азії.

— Це показали наші опитування у Франції, Німеччині та Великій Британії. Вони хочуть, щоб Америка й надалі виконувала роль глобального лідера, але водночас довіра до США значно нижча, ніж торік.

Тому респонденти в Західній Європі вважають, що Європа має брати на себе більшу частку відповідальності й відігравати провідну роль у питаннях безпеки, — наголосив експерт.

Він додав, що вже видно перші кроки в цьому напрямі. Після саміту НАТО та зобов’язань Європи щодо збільшення витрат на оборону.

