Трамп не хоче бачити Україну в НАТО, але натомість пропонує гарантії безпеки за участі США

Президент США Дональд Трамп під час публічної частини зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна, мовляв, "ніколи не буде в НАТО". Але натомість, за його словами, Україна матиме "гарні гарантії безпеки" та "надійний безпековий захист".

"Ми завжди говорили, що ніколи Україну не візьмуть до НАТО. Ми цього не обговорювали, я не знаю, чи будемо ми це обговорювати сьогодні, однак ми надамо їм гарні безпекові гарантії. Дуже гарний захист", — заявив він.

Що саме пропонує Трамп Україні замість членства в НАТО? Цікаве питання. Спробуємо на нього відповісти:

"Перша лінія оборони" — це європейські країни. Трамп заявив, що при цьому США "будуть допомагати" та "будуть залучені", проте у подробиці щодо формату допомоги не вдавався.

"Ми будемо залучені. Усі вони будуть залучені, але буде багато допомоги. Що стосується безпеки, то допомога буде значною. Все буде добре" Дональд Трамп

Відправлення в Україну американських миротворців. Трамп не підтвердив, що це можливо — але й не спростував, обмежившись заявою про "співпрацю" заради забезпечення довгострокового миру. Зазначимо, раніше в США рішуче відкидали можливість відправки військ США "на землю" в Україну, тож навіть така позиція Трампа — вже своєрідний прогрес.

"Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб, якщо буде мир, він був тривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про дворічний мир, після якого ми знову опинимося в цьому хаосі. Ми будемо дбати про те, щоб все було добре. Ми будемо працювати з Росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми забезпечимо, щоб це спрацювало" Дональд Трамп

Гарантії безпеки будуть обговорюватися. Трамп запевнив у відповідь на численні запитання щодо надання гарантій безпеки Україні, що "ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні". Таким чином президент США натякнув на переговори

"Зараз в іншій кімнаті на нас чекають люди. Усі вони приїхали з Європи — впливові люди в Європі — і вони хочуть забезпечити захист. Вони дуже рішуче налаштовані, і ми їм у цьому допоможемо" Дональд Трамп

Окремо відзначимо, що під час зустрічі Трампа та Зеленського вилізло із коментарями алкоголічне царство російського міністра Сергія Лаврова, більше відоме, як МЗС Росії. Там заявили, що "не потерплять" присутності військ США, або країн Європи в Україні. Щоправда, окрім невиразних погроз головна алкоголічка МЗС РФ Марія Захарова більше нічого не озвучила.

Зазначимо, що на відміну від США, в Європі бачення гарантій безпеки для України більш сформоване. Так, в Євросоюзі підтримують концепцію "сталевого дикобраза" — Україна за допомогою ЄС повинна перетворитися на країну, яка стане колом у горлянці агресора, якщо він спробує влаштувати нове вторгнення.

Також в ЄС не виключають відправлення власних військових в Україну — щонайменше для убезпечення від російських атак цивільних міст та захисту цивільного населення. При цьому у Франції ще до саміту на Алясці підтверджували, що США теж готові брати участь у наданні гарантій безпеки.