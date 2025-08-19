Скільки територій отримає Україна: Трамп зробив низку важливих заяв

Трамп говорив про території, вступ Києва до НАТО, американські війська в Україні та багато іншого

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв щодо України. У тому числі він сказав, що наша країна отримає "багато територій".

Ймовірно, він мав на увазі результати переговорів із Росією про так званий "обмін територіями". Крім того, американський лідер заявив про неможливість повернення Криму Україні, а також вступу Києва до НАТО.

"Слухайте, всі можуть вдавати, але Україна поверне своє життя. Вони припинять вбивства людей і отримають багато землі", — зазначив президент США.

Водночас, Трамп не сказав, чи доведеться Україні виводити свої війська з Донбасу.

"Ви всі бачили карту. Великий шмат території захоплений, і ця територія вже взята. Зараз говорять про Донбас, але Донбас, як відомо, на 79% під контролем Росії. Тож вони розуміють, що це означає...", — зазначив американський лідер.

Важливі заяви Трампа:

Трамп заявив, що доки він залишається на посаді, американських військ в Україні не буде.

Франція, Німеччина та Великобританія хочуть розмістити свої війська в Україні як частину гарантій безпеки.

"Україна отримає багато землі".

Зеленський має продемонструвати гнучкість на переговорах щодо завершення війни.

"Рішення на переговорах прийматимуть Путін та Зеленський, США далекі від конфлікту".

"Можливо, Путін і Зеленський ладнають краще між собою, ніж я думав", — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що всі територіальні питання щодо припинення війни між Україною та Росією обговорюватимуться виключно під час тристоронньої зустрічі між президентом України, російським правителем Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Таку заяву робив український глава держави за підсумками зустрічі із Трампом 18 серпня.

Окрім зустрічі із президентом США, пройшла розмова з європейськими лідерами, які супроводжують українського президента. Під час публічної частини зустрічі Зеленський та Трамп зробили низку заяв.