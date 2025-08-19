Армія НАТО буде в Україні? Що Трамп та європейські лідери сказали про гарантії безпеки

Зеленський вже назвав ключові частини угоди

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом знову постало питання гарантій безпеки. Чимало європейських лідерів вже висловили свою думку, так само як голова нашої держав.

"Телеграф" зібрав найголовніші заяви щодо гарантій безпеки для України. Зауважимо, що більшість політиків вважають, що без них не можливий стійкий мир в нашій країні.

Зеленський про гарантії безпеки

Президент України заявив, що кожна з 30 країн ("Коаліція охочих") сама вирішить, яку підтримку вона зможе надати. Тобто якась держава підтримає небо, якась розвідку чи море. При цьому багато європейських лідерів підтримують Зеленського і це було помітно під час зустрічі у Вашингтоні.

Зеленський наголосив, що перша частина гарантій стосуватиметься фінансування Збройних сил України. Наразі Київ та Європа мають розуміти, що потрібно знайти джерело фінансування на досить довгий строк.

"Наша армія складається з нашого війська, заробітних плат. І тут виклик, не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази, через те, що у вас нема фінансування. А нас такого фінансування не буде, фізично не буде, у нашому бюджеті, і нам потрібні додаткові фінанси", — сказав Зеленський

Другою частиною гарантій безпеки президент назвав надання Штатами пакета військової допомоги. Йдеться про 90 млрд доларів, а також літаки, системи ППО.

Третя частина угоди про гарантії безпеки - виробництво Україною власних дронів. Йдеться про те, що США та інші країни зможуть купувати вітчизняну зброю, коли відкриється експорт.

Трамп про гарантії безпеки

Президент США під час брифінгу у Вашингтоні уникнув прямої відповіді на запитання про можливе відправлення миротворців та заявив, що США співпрацюватимуть і з Україною, і з Росією задля довгострокового миру.

"Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб, якщо буде мир, він був тривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про дворічний мир, після якого ми знову опинимося в цьому хаосі. Ми будемо дбати про те, щоб все було добре. Ми будемо працювати з Росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми забезпечимо, щоб це спрацювало", – сказав Трамп.

Однак більшої конкретики він не надав. Лиш наголосив, що як тільки рішення буде прийнято, про це повідомлять.

Макрон про гарантії безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що гарантії безпеки для України є критично важливими, без них стійкого миру не досягти. Адже Росія не дотримається своїх обіцянок, історія це бачила вже кілька разів.

"Ми знаємо, що це (відсутність гарантій безпеки, — ред.) означає. Це було у Грузії у 2008, також це було у Криму у 2014. Є повна впевненість, що якщо укласти мирну угоду без гарантій безпеки, то Росія ніколи не буде дотримуватися своїх слів", — сказав Макрон.

Рютте про гарантії безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі Fox News заявив, що наразі обговорюються гарантії безпеки для України, про членство в НАТО розмов немає. Тут йдеться про щось на кшталт статті 5 Альянсу.

"Ситуація така: США і деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція НАТО… полягає в тому, що для України існує незворотний шлях до НАТО", — сказав Рютте.

