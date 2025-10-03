Ще один аеропорт ЄС паралізували дрони: навіщо це роблять та як реагує Європа

Експерти вважають масову фіксацію дронів в Європі новим типом гібридної війни.

Аеропорт Мюнхена призупинив роботу через невідомі дрони. Це вже не перший випадок в Європі. Наразі діяльність відновлена, проте 17 рейсів не змогли вилетіти, що торкнулось майже 3000 пасажирів.

Ще 15 рейсів, за даними західних ЗМІ перенаправили в інші аеропорти Австрії та Німеччини. Роботу вдалось відновити в повному обсязі, а тип дронів досі не встановили. Інший інцидент стався в Бельгії — над військовою базою Ельзенборн поблизу кордону з Німеччиною було помічено 15 безпілотників.

Ці дрони в європейському небі не перші

Раніше дрони бачили в Литві, Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії. Невідомі дрони пов'язують з Росією, ця країна звинуваченні відкидає. Проте, була задіяна в інших надзвичайних ситуаціях в європейському небі.

У вересні військові літаки НАТО збивали російські дрони над Польщею, а пізніше перехоплювали військові літаки над Естонією. Зазначимо, аеропорти через дрони закривали аеропорт в Копенгагені, один з найзавантаженіших в країні. Також дрони були помічені над авіабазою, де знаходяться данські винищувачі F-16 та F-35.

Які наслідки "нальотів" дронів

Наслідки паралізування повітряного руху — економічні втрати для авіакомпаній та пасажирів, збільшення використання палива та цін через перенаправлення рейсів. Загалом, це створює хаос для пасажирів, затримує вантажі та загострює економічні та безпекові проблеми Європи. Голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко раніше наголошував — мета Росії саме в паралізації повітряного руху ЄС. Ціль — змусити європейців повірити, що підтримка України їм шкодить.

Аеропорт в Копенгагені за 6 місяців приніс 2541 млн датських крон (понад 10 млрд грн) виручкою

Що пропонують робити з дронами в Європі

В Європейській комісії запропонували створити "стіну з дронів" — мережу радарів і перехоплювачів для захисту східного флангу ЄС. Проєкт активно критикують, зокрема генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі вважає її неефективною та заявив, що "дрони, які порушують роботу аеропорту, слід збивати". Данія запроваджувала загальнонаціональну заборону на всі цивільні польоти дронів, оскільки європейські лідери збирались на початку жовтня в Копенгагені на саміт Європейського Союзу.

Навала дронів — нова гібридна війна

Військові експерти наголошують — загалом подібні інциденти свідчать про скоординовану схему нового типу війни в сірій зоні. Вони назвали це гібридною повітряною блокадою.

За такого підходу супротивники використовують недорогі безпілотники для доступу та заборони комерційної діяльності в повітряному районі, що призводить до надмірного впливу на безпеку, економіку та громадську довіру Максиміліан К. Бремер та Келлі А. Гріко для Defense news

Важливим є те, що дрони можуть створювати непропорційно сильний вплив за низької вартості. Наприклад, у польському повітряному просторі НАТО використовувало ракети вартістю від 500 000 до 1 мільйона доларів кожна, щоб збити російські дрони вартістю близько 10 000 доларів кожен. Один дрон, набагато дешевший за будь-який сучасний літак, може закрити аеропорт, який обслуговує десятки тисяч пасажирів і вантажі на мільйони.

Звичайні військові засоби оборони були розроблені для протидії висококласним літакам і ракетам, а не безпілотникам, які зливаються з цивільним повітряним простором, наголошують експерти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські ракети та дрони і раніше залітали до європейських країн, але збивати почали їх тільки в 2025. Навіть довелось проводити певні юридичні процедури для дозволу.